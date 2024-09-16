نجاة “دونالد ترامب” من محاولة اغتيال ثانية: ما تأثير ذلك على سوق العملات الرقمية

تعرض الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” لمحاولة اغتيال ثانية، لكنه أكد لمؤيديه أنه بخير وآمن.

وقعت الحادثة في نادي “ترامب” الدولي للغولف في “ويست بالم بيتش”، بمقاطعة فلوريدا، حيث كان “ترامب” يستمتع بلعب الغولف.

تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي سريعا، وتم القبض على أحد المشتبه بهم وهو الآن رهن الاحتجاز.

تأتي هذه الحادثة بعد شهرين من محاولة اغتيال سابقة استهدفت “ترامب” خلال تجمع في بنسلفانيا.

وكما في المرة الأولى، ظهر “ترامب” قويا ومصمما، مطمئنا أنصاره بأنه لن يتراجع وقال:

لن يثنيني شيء، ولن أستسلم أبدا! سأظل ممتنا لدعمكم.

ولكن كيف أثر كل ذلك على العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بـ “PolitiFi”؟

تأثير محاولة الاغتيال على الرموز الرقمية المرتبطة بـ “ترامب”:

شهدت الرموز الرقمية المرتبطة بالرئيس السابق “دونالد ترامب” تراجعا في قيمتها بعد الحادثة الأخيرة.

فعلى الرغم من إظهار “ترامب” للثبات والقوة، ظل أداء هذه الرموز سلبيا، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المحاولات على مساعيه الرئاسية المستقبلية في نوفمبر.

فهل ستتمكن هذه الرموز مثل MAGA وTRUMP وTREMP من التعافي؟ ومتى قد يحدث ذلك؟

تعد MAGA Hat ثاني أكبر عملة مشفرة مرتبطة بـ “ترامب” من حيث القيمة السوقية.

يتم تداولها عند 0.00006116 دولار، وقد تراجعت قيمتها بنسبة 7.2٪ عقب محاولة الاغتيال، مما رفع إجمالي خسائرها خلال الأيام السبعة الماضية إلى 32.5٪.

رغم هذا الانخفاض، يُظهر مخطط سعر العملة الرقمية MAGA دعم قوي عند مستوى 0.046 دولار، وهو ما ساعد على إبقاء السعر مستقر.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية حاليا 25 مليون دولار، مما يعني أنها أعلى بنسبة 73٪ فقط من أدنى مستوياتها التاريخية، مما قد يشكل فرصة استثمارية للمستثمرين.

MAGA (TRUMP):

تعد MAGA أكبر عملة ميم مرتبطة بترامب، وقد تراجعت قيمتها بنسبة 12.2٪. يتم تداولها حاليا عند 2.12 دولار، وهو انخفاض كبير عن أعلى سعر حققته والبالغ 17.07 دولار، بنسبة تراجع تصل إلى 87٪.

رغم هذا، لا يزال المستثمرون الأوائل يحققون مكاسب وصل بعضها لربح بمقدار 184 ضعف.

يُظهر المخطط السعري أن العملة قد تستمر في الهبوط للعثور على دعم عند مستوى 1.2 دولار، مع احتمال الانخفاض إلى مستويات تتراوح بين 0.40 و0.70 دولار، حيث توجد مستويات دعم أقوى.

العملة الرقمية المسماة Doland Tremp (TREMP) تأثرت أيضا وتراجعت سلبا بعد محاولة الاغتيال الفاشلة.

ما يمكن قوله أن أسعار العملات المشفرة المرتبطة بـ “دونالد ترامب” تأثرت بشكل ملحوظ بمحاولات اغتياله، خاصة بسبب مواقفه الداعمة للعملات المشفرة في الفترة الأخيرة.

فوز “ترامب” في الانتخابات القادمة سيكون بلا شك إيجابي لصناعة العملات الرقمية والعكس ممكن أن يكون صحيح.

حيث أعرب “ترامب” بشكل واضح عن موقفه الداعم للعملات الرقمية وتغير رأيه بكثير عما كان عليه في فترة رئاسته السابقة.

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