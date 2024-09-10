ثلاث أسباب رئيسية وراء ارتفاع سعر البيتكوين

شهدت عملة البيتكوين أمس واحدا من أقوى الحركات اليومية، حيث قفزت من أدنى مستوى لها عند 53,600 دولار إلى ما يزيد عن 58,000 دولار في غضون يوم واحد.

وفيما يلي بعض العوامل التي قد تفسر هذا الارتفاع:

1. تأثير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة:

منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في يناير من هذا العام، كان لها دور معتبر في التأثير على تحركات أسعار البيتكوين.

فالاتجاهات الإيجابية في تدفقات هذه الصناديق عادة ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح.

على مدار الأسابيع الماضية، تراجعت البيتكوين بشكل حاد من أعلى مستوى بلغ 64,000 دولار (في 26 أغسطس) إلى ما دون 52,500 دولار (في 6 سبتمبر)، وذلك بالتوازي مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات سلبية صافية بقيمة 900 مليون دولار.

غير أن التوجه تغير يوم الاثنين، حيث كسر المستثمرون أطول سلسلة تدفقات سلبية في تاريخ هذه الصناديق، محققين تدفقات صافية بقيمة 28 مليون دولار.

ويُعتبر هذا من العوامل المحتملة التي أسهمت في الارتفاع الأخير لسعر البيتكوين.

2. اتباع استراتيجية عكس اتجاه السوق:

كشفت منصة تحليل معاملات العملات الرقمية “Santiment” عن استراتيجية غير شائعة بين المستثمرين، وهي الذهاب عكس توجهات السوق العامة.

فعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أفادت “Santiment” بأن المتداولين قاموا بفتح مراكز بيع قصيرة بكميات كبيرة على منصات مثل بينانس وBitMEX.

وأشارت المنصة إلى أن مخاوف المتداولين وشكوكهم تجاه هذا الارتفاع ستؤدي فقط إلى زيادة الأسعار، وهو ما يبدو أنه تحقق خلال اليوم الأخير.

3. تدفقات العملات المستقرة:

يُعد تدفق العملات المستقرة إلى منصات التداول أحد الأسباب المحتملة وراء هذا الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من انخفاض الأسعار.

وفقا لبيانات منصة “IntoTheBlock”، تم تحويل 300 مليون دولار من العملات المستقرة إلى منصات التداول يوم الاثنين، وهو ما يعني إمكانية الشراء.

تتم عادة مثل هذه التحركات الكبيرة بحثا عن فرص شراء في ظل تراجع الأسعار.

في أغسطس الماضي، عندما انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 50,000 دولار، ارتفعت تدفقات العملات المستقرة إلى نحو مليار دولار، مما مهد الطريق لانتعاش السوق وارتفاع البيتكوين بعد ذلك إلى ما يزيد عن 65,000 دولار.

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