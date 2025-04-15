الاقتصاد

معدل التضخم في السعودية يسجل 2.3% خلال شهر مارس 2025

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معدل التضخم في السعودية يسجل 2.3% خلال شهر مارس 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم في يسجل 2.3% خلال شهر مارس 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2.3% خلال شهر مارس 2025م، مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي.
وقال تقرير أسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء: إن ذلك يعزى إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.0%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 0.8%.

معدل التضخم في السعودية

ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2% في شهر مارس 2025م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%.
وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2025م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ (25.5%).
في السياق ذاته ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.0%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%.
وارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2%.
وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%.
وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.6% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.1%.
وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.9%.
وسجلت أسعار قسم النقل انخفاضا بنسبة 0.8 متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.5%.

ارتفاع التضخم

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس 2025م ارتفاعاً نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2025م، بنسبة 0.3%.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.
وشهد المؤشر ارتفاعا في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 2.0%.
وفي السياق نفسه ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%، وأسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، وأسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.6%، وأسعار قسم التعليم بنسبة 0.7%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.3% وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
وشهد المؤشر انخفاضاً في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.9%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار: قسم النقل، وقسم الصحة، وقسم التبغ أي تغير نسبي يذكر في شهر مارس 2025م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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