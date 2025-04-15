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شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة نموها.. ارتفاع الصادرات الهولندية بنسبة 2.9% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الاثنين، أن الصادرات الهولندية واصلت نموها في شهر فبراير، للشهر الثاني على التوالي.
وذكر المكتب أن الصادرات زادت خلال فبراير الماضي، بنسبة 9ر2% سنويًا، بعد زيادتها بنسبة 4ر4% خلال يناير.
في الوقت نفسه يرى مكتب الإحصاء، أن تقدير أحوال الصادرات خلال أبريل الحالي أسوأ منه في فبراير.
وذكر المكتب أن الصادرات زادت خلال فبراير الماضي، بنسبة 9ر2% سنويًا، بعد زيادتها بنسبة 4ر4% خلال يناير.
أرقام الصادرات الهولنديةجاء نمو الصادرات خلال فبراير بشكل أساسي نتيجة زيادة صادرات الآلات والكيماويات والمنتجات النفطية.
الواردات الهولنديةفي المقابل زادت الواردات الهولندية خلال فبراير بنسبة 6ر3% سنويًا على خلفية زيادة صادرات الأجهزة الكهربائية والبصرية والمنتجات النفطية.
في الوقت نفسه يرى مكتب الإحصاء، أن تقدير أحوال الصادرات خلال أبريل الحالي أسوأ منه في فبراير.