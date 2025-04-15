شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة نموها.. ارتفاع الصادرات الهولندية بنسبة 2.9% والان نبدء بالتفاصيل

أرقام الصادرات الهولندية

الواردات الهولندية

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الاثنين، أن الصادرات الهولندية واصلت نموها في شهر فبراير، للشهر الثاني على التوالي.وذكر المكتب أن الصادرات زادت خلال فبراير الماضي، بنسبة 9ر2% سنويًا، بعد زيادتها بنسبة 4ر4% خلال يناير.جاء نمو الصادرات خلال فبراير بشكل أساسي نتيجة زيادة صادرات الآلات والكيماويات والمنتجات النفطية.في المقابل زادت الواردات الهولندية خلال فبراير بنسبة 6ر3% سنويًا على خلفية زيادة صادرات الأجهزة الكهربائية والبصرية والمنتجات النفطية.في الوقت نفسه يرى مكتب الإحصاء، أن تقدير أحوال الصادرات خلال أبريل الحالي أسوأ منه في فبراير.