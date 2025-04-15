الاقتصاد

مواصلة نموها.. ارتفاع الصادرات الهولندية بنسبة 2.9%

0 نشر
د ب أ - أمستردام 0 تبليغ

  • مواصلة نموها.. ارتفاع الصادرات الهولندية بنسبة 2.9% 1/2
  • مواصلة نموها.. ارتفاع الصادرات الهولندية بنسبة 2.9% 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة نموها.. ارتفاع الصادرات الهولندية بنسبة 2.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الاثنين، أن الصادرات الهولندية واصلت نموها في شهر فبراير، للشهر الثاني على التوالي.
وذكر المكتب أن الصادرات زادت خلال فبراير الماضي، بنسبة 9ر2% سنويًا، بعد زيادتها بنسبة 4ر4% خلال يناير.

أرقام الصادرات الهولندية

جاء نمو الصادرات خلال فبراير بشكل أساسي نتيجة زيادة صادرات الآلات والكيماويات والمنتجات النفطية.

الواردات الهولندية

في المقابل زادت الواردات الهولندية خلال فبراير بنسبة 6ر3% سنويًا على خلفية زيادة صادرات الأجهزة الكهربائية والبصرية والمنتجات النفطية.
في الوقت نفسه يرى مكتب الإحصاء، أن تقدير أحوال الصادرات خلال أبريل الحالي أسوأ منه في فبراير.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا