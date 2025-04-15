شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 فى السعودية عيار 24 بـ385.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرار فى الأسعار حيث وصل عيار 21 سعر 337 ريال وفقا لآخر التحديثات وذلك بالتزامن مع اعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 385.25 ريال

عيار 22 سجل 353.00 ريال

عيار 21 سجل 337.00 ريال

عيار 18 سجل 289.00 ريال

عيار 14 سجل 224.75 ريال

عيار 12 سجل 192.50 ريال

الاونصة11980.75 ريال

الجنيه الذهب2696.25 ريال

الأونصة بالدولار3205.22 دولار

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الجمعة عن بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية المتبادلة، لكن يوم الأحد عاد الرئيس ترامب وأكد أن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم على الصين لن يدوم طويلًا.



وتسببت الرسوم الجمركية في زيادة التقلبات وعدم اليقين في الأسواق المالية، وفي مثل هذا المناخ، قد يتجه سعر الذهب نحو بلوغ 3,300 دولار على المدى القريب إذا استمر ضعف الدولار".

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."