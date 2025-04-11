شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 11-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، فى البنك الأهلى المصرى عند 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع وفى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء 51.38 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.28 جنيه للشراء و 51.38 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.28 جنيه للشراء 51.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.