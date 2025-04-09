شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى البنك المركزى 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع.

وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.62 جنيه للشراء 51.72 البيع ، وفى بنك مصر 51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.72 جنيه للشراء و 51.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.