شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 2.7% في بداية تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، ارتفاعه، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 11498 نقطة، بزيادة قدرها 2.7%.

وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، بلغت قيمة التداولات في بداية التعاملات الصباحية حتى الآن 2.263 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 136.996 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.313 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 249 شركة ارتفعت أسهم 249 شركة في بداية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 3 فقط، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الزامل للصناعة، وأسترا الصناعية، وسلامة، وزجاج، والحفر العربية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، جرير، وسهل، وسيكو السعودية ريت، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية وسجل مؤشر السوق الموازية، نمو، في بداية تعاملات اليوم، ارتفاعا بنسبة 1.2% عند 28983 نقطة، وبتداولات بلغت 6.418 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في بداية التعاملات 710.447 سهما، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.416 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة في بداية التعاملات، فيما انخفضت 9، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.