“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة، خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 11 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.2774 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 18 كوبيكًا، ليبلغ 92.9855 روبلًا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 11.6044 روبلًا.

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