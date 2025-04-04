شكرا لقرائتكم خبر عن 50.66 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 4-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الجمعة، 04 أبريل 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصرى، اليوم الجمعة 4-4-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 50.52 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.56 جنيه للشراء 50.66 جنيه للبيع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز