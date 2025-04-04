شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بمصر الجمعة 4 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، وذلك بعد فترة من التقلبات التى تأثرت بتقلبات الأسواق العالمية.

تفاصيل الأسعار:

عيار 24: سجل سعر الجرام 5057 جنيهًا.

عيار 21: بلغ سعر الجرام 4425 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 3792 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه 35,400 جنيهًا.

تحليل سوق الذهب



يأتي هذا الاستقرار في الأسعار وسط ترقب حذر من المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية، خاصةً بعد وصول سعر الأونصة إلى مستويات قياسية مؤخرًا، وجاءت الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالمخاوف الاقتصادية العالمية المتزايدة والتوترات التجارية المستمرة.

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تقلبات في الفترة المقبلة، وذلك بسبب تأثير التغيرات في أسعار الفائدة والسياسات النقدية العالمية على حركة المعدن الثمين.



يجب على المستثمرين مراقبة الأسواق العالمية عن كثب، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب المحلية.