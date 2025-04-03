شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3792 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الاقتصاد أن الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق. ويعد أحد الأصول الأكثر متابعة من قبل المستثمرين.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 21 سعر 4425 جنيها وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في السوق المصري مساء اليوم:

عيار 24: 5057 جنيهًا

عيار 21: 4425 جنيهًا

عيار 18: 3792 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,400 جنيه

وكان ترامب قد أعلن امس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.