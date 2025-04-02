الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 2 أبريل 2025

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كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 2 أبريل 2025

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القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع عيار 21 إلي مستويات 4440 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم بعد ارتفاع الأونصة إلى 3133 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر اليوم
  • عيار 24 يسجل 5074 جنيها
  • عيار 21 يسجل 4440 جنيها
  • عيار 18 يسجل 3805 جنيهات
  • الجنيه الذهب 35520 جنيها


الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

الذهب يرتفع 18% خلال 2025

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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