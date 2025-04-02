شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 2 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع عيار 21 إلي مستويات 4440 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم بعد ارتفاع الأونصة إلى 3133 دولاراً.

عيار 24 يسجل 5074 جنيها

عيار 21 يسجل 4440 جنيها

عيار 18 يسجل 3805 جنيهات

الجنيه الذهب 35520 جنيها

أسعار الذهب في مصر اليوم



الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

الذهب يرتفع 18% خلال 2025

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.