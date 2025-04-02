شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 2 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع عيار 21 إلي مستويات 4440 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم بعد ارتفاع الأونصة إلى 3133 دولاراً.أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24 يسجل 5074 جنيها
- عيار 21 يسجل 4440 جنيها
- عيار 18 يسجل 3805 جنيهات
- الجنيه الذهب 35520 جنيها
الذهب يرتفع 18% خلال 2025
الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.
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