شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم خطوات الحصول على تعويض حادث السيارة من شركات التأمين والان مع تفاصيل الخبر

التأمين التكميلى على السيارات عبارة عن تغطية تامينية خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع شركات التأمين وتعطى تعويضا فى حال تعرض العميل لحادث بسيارته ويجب أن يتم فيه مراعاة تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى.

ويوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما.

خطوات الحصول على التعويض

1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر إثبات حالة.

2 - إبلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة.

3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح.

4 - ارسال السيارة إلى التوكيل او الورشة لعمل مقايسة إصلاح.

5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الإصلاح.

6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل أو الورشة إلى إدارة التعويضات بشركة التأمين.

7 - انتظار صدور "شيك" التعويض فى موعد أقصاه أسبوعين.