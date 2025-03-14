ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى مستوى تاريخي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع اليوم، لتصل إلى مستوى تاريخي، مدفوعة بالقلق المستمر بشأن الرسوم الجمركية وأثرها في الأسواق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %، لتصل إلى 2997.75 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3009.10 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.2 %، إلى 33.87 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 % إلى 987.30 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 % إلى 963.78 دولارًا.

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