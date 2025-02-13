شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر.. تذبذب حول 4060 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر تذبذب خلال تداولات اليوم وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مستوياته وعدم الدخول في حركة تصحيح سلبية بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.

الذهب في مصر

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي على الرغم من تراجع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن الذهب المحلي وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل تدريجي ليمثل دعم لتسعير الذهب.



تراجعت بيانات التضخم في مصر بشكل تدريجي خلال الأشهر الأخيرة وسط استقرار لسعر الصرف، والآن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري الأول لهذا العام تنقسم التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

فهل سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بعد أن شهد التضخم تراجع تدريجي أم سيتمسك بأعلى مستوى تاريخي للفائدة تحسباً للتوترات الجيوسياسية الحالية والتأثير الغير واضح لارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية.



سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية يعتمد على تحركات سعر الذهب العالمي بشكل كبير، ولكن أي تغير في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يكون لها الأولوية على حركة الذهب كما شاهدنا اليوم.