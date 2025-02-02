شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد إجراء قرعة "سكن مصر ودار مصر وجنة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان، عن موعد إجراء القرعة العلنية لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر وكذا الأراضي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصه لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية في إستاد القاهرة الدولي خلال أسبوعين من الان، علي أن يتم اخطار المتقدمين بموعد اجراء القرعة سواء من خلال البريد أو من خلال ارسال رسائل نصية علي الهاتف المحمول.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إجراء القرعة العلنية وسط حضور من الجهات الرقابية وكذا مسئولي أجهزة المدن الجديدة ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت المصادر، إلي أنه سيتم تخصيص أيام محدده لكل مشروع علي حده، علي أن يتم إجراء القرعة العلنية وسط حضور المتقدمين أو من سيتم تفويضه او توكيله عن المتقدم.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر- أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر- بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة" سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

ونوه "الشوربجي"، عن أن الطرح يشمل 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة، و456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور، و35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات، و34 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر "غرب أسيوط".

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إتاحة 150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.