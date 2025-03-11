شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر بالتعاملات المسائية يرتفع 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا اليوم، الثلاثاء، منتصف تداولات اليوم، بحوالي 25 جنيها على خلفية صعود الذهب في البورصة العالمية لمستويات فوق 2900 دولار.



ارتفاع سعر الذهب العالمي مدعوما بتراجع قيمة الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يؤثر على حركة الذهب في مصر خلال ساعات.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- سعر عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

وصل سعر أونصة الذهب إلى 2,915 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 2,908 دولارات، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 0.19% في التعاملات بمستهل التداولات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات المستثمرين بمزيد من الإيضاحات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة، حيث تُعد توقعات أسعار الفائدة عاملًا محوريًا في تحديد اتجاهات سوق الذهب مستقبلًا، وترسم صورة واضحة حول اتجاهات المعدن النفيس.

وشكلت الرسوم الجمركية مصدر قلق كبير للمستثمرين، الذين يرون أنها قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مما قد يساهم في مزيد من الصعود في سعر الذهب.

وقد دفعت المخاوف من السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسعار الذهب إلى مستويات قياسية سابقًا، حيث بلغت 2,956.15 دولارًا للأونصة في 24 فبراير 2025، مما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية في تحريك أسعار المعدن النفيس.