زيلينسكي يريد من واشنطن استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا كضمانات أمنية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن فلاديمير زيلينسكي يريد من الولايات المتحدة أن تقدم وعدا بضرب روسيا بالأسلحة النووية إذا لزم الأمر، كضمان للسلام في أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون سينيرلي أوغلو: "السيد زيلينسكي يصرح علنا أنه لا يريد أي هدنة حتى يعطيه الأمريكيون ضمانات بأنهم سيضربون روسيا بالأسلحة النووية إذا لزم الأمر. إنه يطرح المسألة بهذه الطريقة، لذلك كل هذا غير جاد حتى الآن".

يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 5 مارس بأن روسيا أصبحت تهديدا لبلاده وأوروبا، ودعا إلى بدء نقاش حول استخدام فرنسا للأسلحة النووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وأشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا ودور واشنطن القيادي في حلف "الناتو"، بالإضافة إلى ذلك، اقترح الرئيس الفرنسي مرارا إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا كقوات حفظ سلام.

ومن جهة أخرى، بدأ المصرفي الأوكراني أوليغ غوروخوفسكي في 1 مارس الجاري، جمع تبرعات لتمويل برنامج أسلحة نووية بعد الخلاف بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المحادثات في البيت الأبيض.

وقد تحول لقاء ترامب وزيلينسكي، الذي عُقد في واشنطن في 28 فبراير الماضي، إلى مشادة كلامية أمام وسائل الإعلام، ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، قام الرئيس الأمريكي "بطرد" زعيم نظام كييف، كما تم إلغاء توقيع صفقة بين واشنطن وكييف تتعلق بالمعادن النادرة.

بدورها، أفادت قناة "CBS News" نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في محيط الرئيس الأمريكي أن ما حدث في البيت الأبيض يثير تساؤلات حول تعليق المساعدات المستقبلية لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن المسؤولين في كييف أصيبوا باليأس بعد الحادث ويحاولون إعادة النقاش مع البيت الأبيض، لكن دون جدوى، حيث إن ترامب لا يرغب في التحدث مع زيلينسكي حاليا.