تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-3-2025 امام الجنيه المصري حيث استقر بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بعد انتهاء التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.