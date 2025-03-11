تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو لأحد أفراد الدعم السريع المعروفين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فرد الدعم السريع الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “اللواء ستائر”, وهو يتحدث عن علاقته بالدعم السريع. حيث تبرأ “ستائر” الشهير بالقطع الكبير والطويلة التي يضعها على رأسه, من الدعم مؤكداً أن مواطن عادي ولم يكن في يوم من الأيام فرد بالدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد غلق الجيش لكل المحاور وتشديد الخناق.. فرد الدعم السريع الشهير “ستائر” يتبرأ من “الدعامة” ويؤكد أنه مواطن عادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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