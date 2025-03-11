شكرا لقرائتكم خبر عن أقساط شركات التأمين تقترب من 95 مليار جنيه خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 وبلغت 94.7 مليار جنيه، مقابل 74.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 27.9%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 52.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 39.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 42.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 44.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 مقابل 35.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 28%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 21.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024، مقابل 16.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 28%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 23.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 27.9%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 بين 82.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 65.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.2%، و12.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 8.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 48.8%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 39.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 مقابل 31.5 مليار جنيه بنسبة نمو 26.3%، و5.1 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 42.9%.