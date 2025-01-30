شكرا لقرائتكم خبر في ظل توقعات بنمو سوق البناء السعودي ليصل إلى 91.36 مليار دولار بحلول عام 2029: أكثر من 2,000 عارض من 60 بلداً يشاركون في معرض Big 5 Construct 2025 للاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاع البناء والتشييد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المتوقع أن ينمو سوق البناء في المملكة العربية السعودية من 70.33 مليار دولار في عام 2024 إلى 91.36 مليار دولار بحلول عام 2029 (المصدر: Mordor Intelligence)، مما سيسلط الضوء على الفرص المتزايدة في قطاع البناء. يعود معرض Big 5 Construct Saudi، الحدث الأكبر على مستوى قطاع البناء والتشييد والأكثر تأثيرا في المملكة، في نسخته الثالثة عشرة، وسيتضاعف حجمه ليقام على مدار أسبوعين وبتصميم يهدف لتلبية متطلبات السوق المتغيرة.

من خلال استعراض دورة البناء الكاملة من البداية إلى الانتهاء، سيوفر الحدث أسبوعين من التواصل وتبادل المعرفة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (واجهة روشن) خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير (الأسبوع الأول) و24-27 فبراير 2025 (الأسبوع الثاني)، مما سيوفر للحاضرين تجربة متخصصة وشاملة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للنظام البيئي للبناء.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول لفعاليات البناء والتشييد في دي إم جي إيفنتس: "مع أكثر من عقد من النجاح، سيجمع معرض Big 5 Construct Saudi أكثر من 2,000 شركة محلية ودولية رائدة، مما سيعزز التعاون المثمر والابتكار وتقنيات البناء المتطورة التي تشكل أساس البيئة المبنية في المملكة العربية السعودية". "يستجيب الشكل الجديد الذي سيستمر لمدة أسبوعين بشكل مباشر من النمو الديناميكي للسوق السعودي واحتياجاته المتطورة. يمكننا هذا النهج من تقديم تجربة أكثر إثارة للحضور مع زيادة الوصول إلى فرص الأعمال الحالية والقادمة مدفوعة بأهداف التنمية لرؤية 2030 ".

تسليط الضوء على قطاعات البناء الرئيسية

سيضع الأسبوع الأول من معرض Big 5 Construct Saudi (15-18 فبراير) الأساس لمشاريع البناء المستقبلية في المملكة مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل مواد البناء وآلات المصانع والخرسانة والبناء خارج الموقع والتكييف و الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكنولوجيا. ستقام المعارض المتخصصة Heavy Saudi Arabia وTotally Concrete Arabia وHVAC R Saudi في موقع مشترك وجنباً إلى جنب مع معرض Big 5 Construct Saudi، حيث تقدم رؤى متخصصة حول مشاريع المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار (المصدر: ABIQ).

ستستعرض الشركات الرائدة في هذا المجال تميزها وتقدم منتجات وخدمات مبتكرة. ومن بين هذه الشركات: "مصدر"، وهي شركة توزيع تقدم مجموعة واسعة من مواد وأدوات البناء؛ و"دايكن"، وهي شركة مبتكرة في مجال حلول التكييف والتبريد؛ ومجموعة بن لادن السعودية، وهي مجموعة شركات بناء كبرى؛ وشركة"سي بي سي"، وهي شركة مزودة لمواد البناء؛ وشركة "هاير"، وهي شركة مزودة للأجهزة الذكية؛ وشركة "ديوالت"، وهي شركة مصنعة للأدوات الكهربائية؛ وشركة حديد اليمامة، وهي شركة موردة لمنتجات الحديد؛ وشركة "فادا ستون"، وهي شركة متخصصة في الأحجار الطبيعية؛ وشركة "بونا"، وهي شركة منتجة لحلول الخرسانة.

كما تشارك شركة حسين والحسن غازي شاكر وإخوانه، وهي شركة رائدة في حلول التبريد والتكييف، في المعرض هذا العام وتدعم الحدث بصفتها الراعي الماسي الحصري للحدث. وتعليقًا على مشاركتهم، قال الشيخ حسن شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة حسين والحسن غازي شاكر وإخوانه: "بصفتنا الموزع الحصري لمكيفات ميديا في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نعيد حلولنا المتطورة في مجال التكييف والتبريد وأحدث ابتكاراتنا إلى الواجهة في معرض Big 5 Construct Saudi لهذا العام. وباعتبارنا شركة تشارك للعام الثالث على التوالي، فإن هذا الحدث سيوفر لنا فرصة ثمينة للتواصل مع رواد القطاع وتعزيز التزامنا بتقديم حلول التكييف والتبريد المبتكرة عالية الجودة والمصممة خصيصاً للسوق السعودي".

وتعليقاً على ذلك، قال سلمان زبيان، مدير عام كاريير السعودية: "نحن نتطلع إلى المشاركة في الدورة الثالثة عشرة من معرض HVAC R السعودي الذي يعد حدثاً مهماً بالنسبة لنا لعرض حلولنا المبتكرة والمستدامة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وتتوافق مشاركة كاريير في معرض HVAC R السعودي بشكل مثالي مع رؤيتنا في كاريير للمساهمة في مشهد البناء التحويلي في المملكة وتعزيز حضورنا في هذه السوق الديناميكية."

دفع الابتكار في البناء

خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سيحول الأسبوع الثاني من معرض Big 5 Construct Saudi تركيزه إلى اللمسات الأخيرة التي تكمل مشاريع البناء. ستحتل قطاعات رئيسية مثل واجهات المباني، والنوافذ، والتصميم الحضري، والرخام، والحجر، وتصميم وبناء المستشفيات، وإدارة المرافق مركز الصدارة في المعرض، مع فعاليات مشتركة مثل Windows, Doors & Facades Saudi Arabia، وMarble and Stone Saudi Arabi، و Urban Design & Landscape Saudi Arabia، و Saudi Hospital Design & Build Expo وSaudi FM & Clean، والتي ستقدم حلولاً متخصصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة البناء والتشييد.

ومن أبرز العارضين: الزامل، الشركة الرائدة في مجال الحلول الصناعية، وشوكو، الشركة المتخصصة في أنظمة النوافذ، وألوميل، الشركة المصنعة لأنظمة الألومنيوم، وبولفر، الشركة المتخصصة في توريد المعدات الصناعية، وألكو، الشركة المنتجة لمواد البناء؛ وأكمة ستون، الشركة المتخصصة في الحجر الطبيعي، والدهانات الوطنية، الشركة المتخصصة في الطلاء، شركة الأندلس، وهي موزع لمواد البناء؛ وشركة دوموس، وهي مزود للحلول المعمارية، وشركة كيوب، وهي شركة مبتكرة في مجال تقنيات البناء، وشركة تكنوفورم، وهي متخصصة في العزل الحراري؛ وشركة جوتمان، وهي مورد لأنظمة الألمنيوم، وستعرض ابتكاراتها لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على المنتجات المستدامة عالية الجودة.

ومن أبرز المعارض في هذا الأسبوع والذي يقام لأول مرة Urban Design & Landscape Saudi Arabia، والذي يتناول الأهمية المتزايدة للتنمية الحضرية والمساحات الخضراء في مدن المملكة العربية السعودية و Saudi Hospital Design & Build، والتي تستفيد من مشاريع الرعاية الصحية في المملكة البالغة قيمتها 65 مليار دولار. واختتم محمد كازي بالقول: "تتماشى هذه الإضافات الجديدة مع رؤية المملكة للنمو بصفتها رائدة عالمياً في التخطيط الحضري وتطوير الرعاية الصحية، مدعومة بالمشاريع العملاقة الجارية مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر ومبادرة السعودية الخضراء".

بينما تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم FIFA 2034 ، تواصل Big 5 Construct Saudi تمكين أصحاب المصلحة في مجال البناء معا وتزويدهم بالأدوات والتقنيات والشراكات اللازمة لتحقيق أهدافهم الطموحة.

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