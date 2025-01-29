شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع