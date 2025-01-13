شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 23.08% من «إعادة» #عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استحوذ صندوق الاستثمارات العامة اليوم، على حصة تبلغ 23.08% من أسهم الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها الشركة لزيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية، بما يتفق مع نظام هيئة السوق المالية.
ويهدف استثمار الصندوق إلى زيادة فرص نمو "إعادة"، من خلال رفع قدراتها المالية وتعزيز تصنيفها الائتماني.
ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في الاحتفاظ بالمزيد من أقساط إعادة التأمين داخل المملكة، وستدعم نمو قطاع إعادة التأمين المحلّي، وتعزيز تغطية الأنشطة التجارية، بما يزيد المرونة المالية للاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، ستمتلك شركة "إعادة" رأس مال يمكّنها من مواكبة النمو المتسارع للطلب، إلى جانب تمكينها من طرح منتجات جديدة وامتلاك قدرة التوسّع في الأسواق المحلية والدولية.
وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يهدف الصندوق من خلال استثماره في (إعادة) إلى تدعيم قوة الشركة الرائدة إقليمياً، إلى جانب تعزيز قطاع التأمين في المملكة، الذي يعد عنصراً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تُسهم الصفقة في تسهيل وصول شركات التأمين وحاملي وثائقها التأمينية إلى خدمات مالية عالية الجودة، بما يزيد من نمو القطاع".
وقال أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة): "نرحّب بدخول الصندوق كمستثمر استراتيجي ونتطلّع لدوره في تمكين استراتيجية الشركة وتعزيز مكانتها كمعيد تأمين وطني ومواصلة تدعيم حضورها إقليمياً ودولياً. كذلك، سيمنح دخول الصندوق مزايا متعدّدة للشركة من بينها دعم المركز المالي للشركة وفرص توسّعها ونموّها".
وتُعد شركة "إعادة" شركة رائدة في مجال إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع "إعادة" بتصنيف ائتماني من الفئة A- من "ستاندرد آند بورز"، وA3 من "موديز".
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.94 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، وسجّلت الشركة معدل نمو مركّب بلغ 17٪ للسنوات الخمس الماضية حتى نهاية السنة المالية 2023.
يُذكر أن اكتمال صفقة الاستثمار جاء بعد صدور الموافقات النظامية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وموافقة المساهمين الصادرة خلال الجمعية العامة غير العادية لشركة "إعادة".
ويهدف استثمار الصندوق إلى زيادة فرص نمو "إعادة"، من خلال رفع قدراتها المالية وتعزيز تصنيفها الائتماني.
دعم قطاع التأمينيسهم استثمار الصندوق كذلك في دعم جهود شركات قطاع التأمين، من خلال تمكين "إعادة" من تنفيذ أنشطة إعادة التأمين عالية الجودة التي تتيح لتلك الشركات إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير التغطية الكافية لحاملي وثائقها التأمينية والحد من تذبذب عوائدها، إلى جانب تعزيز النمو والابتكار.
ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في الاحتفاظ بالمزيد من أقساط إعادة التأمين داخل المملكة، وستدعم نمو قطاع إعادة التأمين المحلّي، وتعزيز تغطية الأنشطة التجارية، بما يزيد المرونة المالية للاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، ستمتلك شركة "إعادة" رأس مال يمكّنها من مواكبة النمو المتسارع للطلب، إلى جانب تمكينها من طرح منتجات جديدة وامتلاك قدرة التوسّع في الأسواق المحلية والدولية.
وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يهدف الصندوق من خلال استثماره في (إعادة) إلى تدعيم قوة الشركة الرائدة إقليمياً، إلى جانب تعزيز قطاع التأمين في المملكة، الذي يعد عنصراً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تُسهم الصفقة في تسهيل وصول شركات التأمين وحاملي وثائقها التأمينية إلى خدمات مالية عالية الجودة، بما يزيد من نمو القطاع".
وقال أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة): "نرحّب بدخول الصندوق كمستثمر استراتيجي ونتطلّع لدوره في تمكين استراتيجية الشركة وتعزيز مكانتها كمعيد تأمين وطني ومواصلة تدعيم حضورها إقليمياً ودولياً. كذلك، سيمنح دخول الصندوق مزايا متعدّدة للشركة من بينها دعم المركز المالي للشركة وفرص توسّعها ونموّها".
وتُعد شركة "إعادة" شركة رائدة في مجال إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع "إعادة" بتصنيف ائتماني من الفئة A- من "ستاندرد آند بورز"، وA3 من "موديز".
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.94 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، وسجّلت الشركة معدل نمو مركّب بلغ 17٪ للسنوات الخمس الماضية حتى نهاية السنة المالية 2023.
يُذكر أن اكتمال صفقة الاستثمار جاء بعد صدور الموافقات النظامية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وموافقة المساهمين الصادرة خلال الجمعية العامة غير العادية لشركة "إعادة".