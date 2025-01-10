شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى الإمارات.. عيار 24 سجل 323.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 10-1-2025 فى الإمارات حيث سجل، عيار 24 مبلغة 323.50 دره، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدرهم الإماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.



أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 10-1-2025

عيار 24 سجل 323.50 درهم

معيار 22 سجل 299.50 درهم عيار 21 سجل 290.00 درهم

عيار 18سجل 248.50 درهم

عيار 14سجل 191.25 درهم

عيار 12 سجل 164.00درهم

الاونصة سجلت 10062.00 درهم

الجنيه الذهب سجل 2320.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2678.11 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



