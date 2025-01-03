شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تكشف بالأرقام عن أسعار المواد الغذائية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المواد الغذائية

تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسعار

أسعار الحبوب

الدمام - شريف احمد - كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية سجلت تراجعا بنسبة 2,1 في المئة عام 2024 مقارنة مع العام السابق.وبينت أن بالرغم من ذلك ما زالت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل وباء كوفيد، فيما بلغ المعدل الإجمالي لمؤشر أسعار المواد الغذائية للفاو 122,0 نقطة، أي أقل بـ2,6 نقطة (2,1 في المئة) من المعدل المسجل عام 2023.لكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت على مدى العام مع ارتفاع المؤشر من 117,6 نقطة في يناير إلى 127,0 في ديسمبر.وارتفع المؤشر بنسبة 6,7 في المئة من ديسمبر 2023 حتى 2024، إذ أسهمت اللحوم ومشتقات الألبان والزيوت المستخدمة في الطعام في الجزء الأكبر من الزيادة.وما زالت أسعار المواد الغذائية أعلى بكثير (بنسبة 26 في المئة تقريبًا) مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وأدى اضطراب التجارة العالمية خلال فترة تفشي كوفيد إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بداية قبل أن تعاود الصعود لاحقا في ظل ارتفاع معدل التضخم مع انتعاش الاقتصاد العالمي.وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، نظرا إلى أن البلدين من أكبر منتجي القمح.لكن جهود ضمان عدم عرقلة الشحنات أدت إلى تراجع الأسعار حتى مطلع 2024.وجاء تراجع المعدل في المؤشر بين 2023 و2024 بشكل أساسي بسبب تراجع أسعار الحبوب والسكر.وهبطت أسعار الحبوب بنسبة 13,3 في المئة مقارنة مع 2023 بينما تراجع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 13,2 في المئة.كما وازن التراجع جزئيًا الارتفاع البالغة نسبته 9,4 في المئة، في مؤشر أسعار الزيت النباتي.