شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح الصين في تحقيق هدف نمو 5% على الرغم من تهديدات ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في عام 2025 وفقا لما صرح به الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو ما يجعل الصين في مواجهة العراقيل والتحديات للتي تهدد بها إدارة دونالد ترامب القادمة والتي قد تضر بآفاق بكين في العام الجديد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

الصين تحاول تهدئة المخاوف

في خطابه السنوي، سعى شي إلى تهدئة المخاوف من تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بعد أن كافحت حكومته لمنع البلاد من الانزلاق نحو الركود خلال عام 2024.

وقال شي في خطاب نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الاقتصاد الصيني "مستقر بشكل عام ويتقدم". وأضاف أن المخاطر في المجالات الرئيسية تمت معالجتها بشكل فعال في حين ظلت معدلات التوظيف والأسعار مستقرة.

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وجاء الخطاب في أعقاب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في ديسمبر، والذي اعتبر على نطاق واسع بمثابة إشارة إلى أقوى التزام بالتحفيز الاقتصادي منذ عقد من الزمان ما يشير إلى تحول نحو إعانات أكثر قوة وخفض تكلفة الاقتراض.

تهديدات ترامب للصين

وستعد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية لمعاقبة ما يعتقد الرئيس الأمريكي المنتخب أنها دعم غير عادل للمنتجات الصناعية الصينية.

ومن المتوقع أن ترد الصين بفرض قيود على الشركات الأمريكية العاملة داخل الصين بما في ذلك شركة "تسلا" للسيارات المملوكة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك.

معضلة تايوان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن "لا أحد يستطيع أن يوقف" الوحدة مع تايوان، وإنه لن يستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرة بكين في تصعيد للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وتشكل تايوان، التي تصدر العديد من أكثر شرائح الكمبيوتر تطوراً والتي تستخدمها الشركات المصنعة الأمريكية، نقطة خلاف رئيسية بين بكين وواشنطن.

ولا تعترف الولايات المتحدة رسمياً بتايوان دبلوماسياً ولكنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مورد أسلحة لها.

هدف نمو الصين بواقع 5%

ولم يعلن صناع السياسات الاقتصادية في الصين بعد عن هدف نمو دقيق لعام 2025 لكن المسؤولين أشاروا إلى أن 5% ستكون النتيجة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يناير.

ومن المرجح أن تنجح سلسلة من التدابير التحفيزية منذ سبتمبر 2024 في منع النمو من الانخفاض إلى ما دون 4.8% في العام الماضي.

ومع ذلك، قدر خبراء الاقتصاد في بلومبرج معدل نمو بنحو 4.5% فقط لعام 2025، وهو أقل كثيرا من المستوى المتوقع البالغ 5% وأقل كثيرا من متوسط ​​6% الذي بلغه قبل الجائحة.

انخفاض إنفاق المستهلكين الصينيين

وقد تكون معدلات النمو أقل حتى مما تشير إليه الأرقام الرسمية فقد واجهت السلطات الصينية اتهامات مستمرة بالتلاعب بالبيانات الاقتصادية لتتناسب مع التوقعات الرسمية وخاصة أثناء الوباء عندما أمرت بكين بواحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة في التاريخ.

وقال العديد من المحللين إن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض إنفاق المستهلكين ونشاط الأعمال بأكثر مما أظهرته البيانات الرسمية.