شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء يستهل التعاملات على هبوط عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية عقب تراجع سعر الذهب العالمي عند 2608 دولارات، ويتغير سعر الذهب في مصر وفقاً لعدد من العوامل منها البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4243 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3713 جنيهاً

عيار 18 يسجل 3183 جنيهاً

الجنيه الذهب 29690 جنيهاً



نصائح شراء الذهب اليوم الثلاثاء



شراء الذهب في مصر أصبح أسهل من أي وقت مضى، سواء كنت ترغب في الاستثمار أو التوفير، وتبدأ من اختيار محلات الذهب الموثوقة، وتأكد من سمعتها وجودتها.



ويجب معرفة العيار عند شراء الذهب فيجب تحدد العيار المناسب لك، وعادة ما يكون 24 قيراطًا هو الأكثر نقاءً للسبائك الذهب

وتحديد الوزن المناسب من السبائك والعملات الذهب التي تتوفر بأوزان مختلفة، واختر ما يناسب ميزانيتك.

قارن الأسعار الخاصة بالمصنعية بين مختلف الأماكن قبل الشراء، و تأكد من الحصول على فاتورة تفصيلية توضح جميع المعلومات عن السبيكة.