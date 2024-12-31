شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء يستهل التعاملات على هبوط عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 12:00 ص
تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية عقب تراجع سعر الذهب العالمي عند 2608 دولارات، ويتغير سعر الذهب في مصر وفقاً لعدد من العوامل منها البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب.
سعر الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4243 جنيهاً.
عيار 21 يسجل 3713 جنيهاً
عيار 18 يسجل 3183 جنيهاً
الجنيه الذهب 29690 جنيهاً
نصائح شراء الذهب اليوم الثلاثاء
شراء الذهب في مصر أصبح أسهل من أي وقت مضى، سواء كنت ترغب في الاستثمار أو التوفير، وتبدأ من اختيار محلات الذهب الموثوقة، وتأكد من سمعتها وجودتها.
ويجب معرفة العيار عند شراء الذهب فيجب تحدد العيار المناسب لك، وعادة ما يكون 24 قيراطًا هو الأكثر نقاءً للسبائك الذهب
وتحديد الوزن المناسب من السبائك والعملات الذهب التي تتوفر بأوزان مختلفة، واختر ما يناسب ميزانيتك.
قارن الأسعار الخاصة بالمصنعية بين مختلف الأماكن قبل الشراء، و تأكد من الحصول على فاتورة تفصيلية توضح جميع المعلومات عن السبيكة.
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