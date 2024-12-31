شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. حديد عز ب 40 ألف للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

يباع حديد عز بنحو 40 ألف جنيه للمستهلك لدى أغلب الموزعين المعتمدين بمحافظات الجمهورية فيما يزيد السعر قليلا لدى البعض الآخر وفقا لبعد المحافظة عن القاهرة، وبحسب شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن هناك استقرارا لسعر الحديد اليوم، على نفس سعره خلال الشهر الجارى لدى الشركات والموزعين.

واستقر سعر الحديد اليوم الثلاثاء 31 -12-2024 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38500 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاي 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .



