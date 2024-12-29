شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية»: بيع 17 قطعة أرض في الرياض بـ145.14 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العقارية السعودية بيع 17 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 43,290 م2 ضمن مشروع الضاحية، الذي طورته الشركة في حي الرمال بمدينة الرياض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك من خلال مزاد علني إلكتروني الخميس الماضي.
وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 145.149 مليون ريال.
وأوضحت أن المشترين: شركة المعتمدة قيت للتطوير والاستثمار العقاري، وعلي بن عبدالرحمن بن علي السنان، وهيفاء مسفر سليمان المسفر، وأحمد عبدالله حمد الحنيطه.
وذكرت أن أسباب الصفقة: تُعد عملية التخارج من الأراضي والتي تم تصنيفها كأراضي غير أساسيه، خطوة استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الشركة المعتمدة في 2023م، والتي تركز على تعظيم عوائد المساهمين، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق هيكل رأسمالي متوازن وصحي.
ويأتي التخارج من هذه الأراضي كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، من خلال توفير السيولة اللازمة لإطلاق مشاريع تطويرية جديدة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية
ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد اكتمال عملية البيع لصالح المشترين.
ونوهت باستخدام متحصلات البيع لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك من خلال مزاد علني إلكتروني الخميس الماضي.
وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 145.149 مليون ريال.
وأوضحت أن المشترين: شركة المعتمدة قيت للتطوير والاستثمار العقاري، وعلي بن عبدالرحمن بن علي السنان، وهيفاء مسفر سليمان المسفر، وأحمد عبدالله حمد الحنيطه.
وذكرت أن أسباب الصفقة: تُعد عملية التخارج من الأراضي والتي تم تصنيفها كأراضي غير أساسيه، خطوة استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الشركة المعتمدة في 2023م، والتي تركز على تعظيم عوائد المساهمين، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق هيكل رأسمالي متوازن وصحي.
ويأتي التخارج من هذه الأراضي كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، من خلال توفير السيولة اللازمة لإطلاق مشاريع تطويرية جديدة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية
ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد اكتمال عملية البيع لصالح المشترين.
ونوهت باستخدام متحصلات البيع لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية.