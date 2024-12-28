مهرجان الحمضيات التاسع ينطلق يناير المقبل بمحافظة الحريق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تستعد محافظة الحريق بمنطقة الرياض لاحتضان فعاليات مهرجان الحمضيات التاسع، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير 2025م, حيث يشهد تنوعًا فريدًا في محتوياته من المنتجات الزراعية المتنوعة، من الحمضيات وغيرها من محاصيل المحافظة، التي تُسهم في تلبية حاجة السوق من المنتجات المحلية، وتعزز الأمن الغذائي في المملكة، إضافةً إلى الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

ويستعرض المهرجان الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية على مدى عشرة أيام أبرز منتجات المحافظة من أنواع الحمضيات، حيث تنتج أكثر من (20) صنفًا، والتي تُعتبر من أجود أنواع الحمضيات المحلية، إلى جانب عرض المزارعين المحليين لمنتجاتهم الزراعية من المحاصيل الأخرى، بهدف تسويقها في كافة أسواق المملكة.

ويبلغ إجمالي إنتاج الحمضيات في الحريق نحو (5) آلاف طن سنويًا، تنتجها (94) ألف شجرة، توجد في (350) مزرعة بالمحافظة، وتأتي أبرز أنواع الحمضيات التي تنتجها محافظة الحريق البرتقال أبو صرة، وبرتقال فالنسيا “صيفي”، والبرتقال السكري، والشموطي، بالإضافة إلى ليمون الأضاليا، وليمون البوملي، ليمون الترنج، والليموكوات، إلى جانب القريب فروت الأحمر والأصفر، ويوسفي المندرين، ويوسفي أبو شبكة، ويوسفي الكينو، ويوسفي الكلمنتين.

وأوضحت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية أن المهرجان يهدف إلى دعم المزارعين المحليين في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى إبراز وعرض أصناف الحمضيات والمنتجات الزراعية المختلفة التي تنتجها المحافظة، كما يُسهم المهرجان في تشجيع المزارعين والمنتجين المحليين على اتباع الوسائل التسويقية الحديثة للترويج لمنتجاتهم من خلال التسويق الإلكتروني، وغيره من أساليب التسويق التي تحقق رواجًا وانتشارًا كبيرًا لها.

يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية هي شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء, بغرض تقديم الخدمات الزراعية التي تسند لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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