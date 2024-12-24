شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 ينخفض إلى 3750 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الثلاثاء، 4285.75 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الثلاثاء، 3928.5 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء. سعر عيار 21 وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الثلاثاء، إلى: 3750 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الثلاثاء، 3214.25 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الثلاثاء، 2500 جنيه للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الثلاثاء، إلى: 2142.75 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 30 ألف جنيه للبيع، و29800 جنيه للشراء.