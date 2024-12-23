شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اكتتاب الأفراد في 2.2 مليون سهم من طرح «الموسى الصحية» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب، أنهت استعدادات تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد في طرح شركة الموسى الصحية في "تاسي".

وسيخصص نحو 2.215 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد كحد أقصى، كمرحلة ثانية، ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح. الجهات المستلمة أفادت شركة الموسى الصحية، بأن الجهات المستلمة للاكتتاب: شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة سهم المالية، وشركة دراية المالية، وشركة العربي المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة يقين المالية (يقين كابيتال)، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وشركة الإنماء للاستثمار، إضافة إلى شركة الأول للاستثمار. سعر الطرح النهائي وأنهت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، فيما حدد سعر الطرح النهائي عند 127 ريالا للسهم الواحد، وبتغطية بلغت 103 مرات.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، إذ خصص لها نحو 13.29 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وتلتزم شركتي التعاونية للتأمين والفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بنسبة 4.1% و2.5% على التوالي من رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح. تخصيص أسهم المستثمرين ووافقت "الموسى الصحية" على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لهم كجزء من عملية الطرح.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عزم شركة الموسى الصحية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهم البائع.

وحصلت شركة الموسى الصحية على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 22 سبتمبر 2024م، فيما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 13,291,074 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 سبتمبر 2024م.

وتدير مجموعة الموسى الصحية شبكة تضم 750 سريراً للمرضى في جميع أنحاء المنطقة الشرقية بالمملكة.

وحققت إيرادات الموسى الصحية نمواً بمعدل سنوي مركب بمقدار 18.1% بين عامي 2021 و2023، مدعومة بأساسيات تتضمن افتتاح وتشغيل البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي، والنمو في عدد زيارات مراجعي العيادات الخارجية والمرضى الداخليين، وارتفاع الإيرادات لكل مريض.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 979 مليون ريال للسنة المالية 2023 و870 مليون ريال في أول 9 أشهر من عام 2024.

وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لشركة الموسى بمرور الوقت إذ ارتفع من 15.8% في عام 2022 إلى 20.0% في عام 2023.

ونما صافي دخل الموسى بمعدل سنوي مركب بمقدار 25.4% بين عامي 2021 و2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع، ما أرسى أساساً لتحسين الهامش في المستقبل. الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم الإثنين اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد في طرح شركة الموسى الصحية في السوق السعودية الرئيسية، ولمدة يومين.وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب، أنهت استعدادات تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد في طرح شركة الموسى الصحية في "تاسي".وسيخصص نحو 2.215 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد كحد أقصى، كمرحلة ثانية، ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح.أفادت شركة الموسى الصحية، بأن الجهات المستلمة للاكتتاب: شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة سهم المالية، وشركة دراية المالية، وشركة العربي المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة يقين المالية (يقين كابيتال)، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وشركة الإنماء للاستثمار، إضافة إلى شركة الأول للاستثمار.وأنهت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، فيما حدد سعر الطرح النهائي عند 127 ريالا للسهم الواحد، وبتغطية بلغت 103 مرات.واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، إذ خصص لها نحو 13.29 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.وتلتزم شركتي التعاونية للتأمين والفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بنسبة 4.1% و2.5% على التوالي من رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح.ووافقت "الموسى الصحية" على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لهم كجزء من عملية الطرح.وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عزم شركة الموسى الصحية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهم البائع.وحصلت شركة الموسى الصحية على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 22 سبتمبر 2024م، فيما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 13,291,074 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 سبتمبر 2024م.وتدير مجموعة الموسى الصحية شبكة تضم 750 سريراً للمرضى في جميع أنحاء المنطقة الشرقية بالمملكة.وحققت إيرادات الموسى الصحية نمواً بمعدل سنوي مركب بمقدار 18.1% بين عامي 2021 و2023، مدعومة بأساسيات تتضمن افتتاح وتشغيل البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي، والنمو في عدد زيارات مراجعي العيادات الخارجية والمرضى الداخليين، وارتفاع الإيرادات لكل مريض.وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 979 مليون ريال للسنة المالية 2023 و870 مليون ريال في أول 9 أشهر من عام 2024.وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لشركة الموسى بمرور الوقت إذ ارتفع من 15.8% في عام 2022 إلى 20.0% في عام 2023.ونما صافي دخل الموسى بمعدل سنوي مركب بمقدار 25.4% بين عامي 2021 و2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع، ما أرسى أساساً لتحسين الهامش في المستقبل.