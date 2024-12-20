المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 64 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4207 روبلات.

وفي الوقت نفسه خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 55 كوبيكًا، ليبلغ 107.9576 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 14.186 روبلًا.

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