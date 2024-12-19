شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تقفل على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.27 بالمئة، ليصل عند 9892.58 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 9.826 مليون دينار تونسي أي بنحو 3.098 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 9.826 مليون دينار تونسي أي بنحو 3.098 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.