شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تقفل على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.27 ‏بالمئة، ليصل عند 9892.58 نقطة.

‏ وبلغ مجموع الأموال المتداولة 9.826 مليون دينار تونسي أي بنحو 3.098 مليون دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار ‏أسهم 16 شركة على ثبات.

