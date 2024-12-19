شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6% والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهم 6 محاور أساسية استراتيجية عمل الوزارة، يمكن أن تشارك شركة إنبي في تنفيذها، والتي تشمل أولًا تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بأقل تكلفة من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج باستخدام أحدث التقنيات والتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وشركات البترول العالمية والمحلية، وثانيًا تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، والمحور الثالث يهدف إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة لزيادة نسبته في إجمالي الناتج المحلى من 1% إلى ما يتراوح ما بين 5-6%.

أضاف المحور الرابع العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة مزيج الطاقة فى مصر ، بحيث ترتفع نسبة الطاقة المتجددة فيه إلى 42% بحلول 2030، واستغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، والعمل على الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والمحور الخامس.

ويهدف إلى توفير بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة والبيئة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات باعتبارها عوامل مؤثرة في جذب الاستثمارات، والمحور السادس والأخير يتمثل فى تعزيز التعاون الإقليمي؛ لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي والبنية الأساسية والتسهيلات التي تمتلكها، والتي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس كريم بدوى، وزير البترول، مع قيادات الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"، بحضور المهندس وائل لطفى رئيس الشركة، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة .

أكد وزير البترول، على أهمية العمل التكاملى والعمل بروح الفريق الواحد فى منظومة العمل البترولى، لتعظيم دور قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستفادة من قدرات وإمكانيات وخبرات شركات قطاع البترول المصري، والعمل على تكوين شراكات مع شركات عالمية متخصصة لديها تقنيات متطورة لتنفيذ مشروعات جديدة ومتنوعة ذات الاهتمام العالمى سواء داخل مصر أو خارجها.

وخلال الاجتماع، قال "بدوي"، إن شركة إنبى شركة عريقة لها سمعة عالمية، واستطاعت تحقيق قصص نجاح على مدار العقود تدعو إلى الفخر، ولديها من الإمكانيات والقدرات والكفاءات البشرية التي تؤهلها لتصبح شريك هندسى استراتيجي مع شركات عالمية فى تنفيذ المشروعات الكبرى المختلفة وليس فقط المتعلقة بأنشطة الوقود الأحفورى.

وفى هذا الصدد وجه "بدوى" بالتعاون مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية لتحقيق هذا الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق قصص نجاح جديدة لقطاع البترول التى تصب فى النهاية لصالح الاقتصاد القومى.

واستعرض المهندس وائل لطفى، رئيس شركة إنبي، أهم المشروعات التي ساهمت إنبى فى تنفيذها داخل وخارج مصر، كما استعرض خطة الشركة لزيادة إيراداتها حتى عام 2028.

مشيرًا إلى أن الشركة تسعى للتوسع فى أعمالها خارج مصر من خلال فروعها المنتشرة فى دول الخليج وعدد من دول افريقيا، بالإضافة إلى مكاتبها في دول أمريكا وإيطاليا وفنزويلا.

وخلال الاجتماع ، أدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع القيادات والعاملين بالشركة، للتعرف على ما لديهم من أفكار جديدة ورؤى مستقبلية تدعم وتطور أداء الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأكد "بدوى"، مجددًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي لدى العاملين باهمية هذه المجالات سواء فى حياتهم العملية أو الخاصة، وكذلك الاهتمام ببرامج التدريب المتخصصة والتطوير المستمر للكوادر البشرية للعاملين بالشركة والقطاع من خلال نشاط التدريب الذي تقدمه الشركة، وكذلك الاهتمام ببرامج المسؤلية المجتمعية والتركيز على الأماكن الأكثر احتياجًا والتى تحقق قيمة مضافة مستدامة.

وفى نهاية اللقاء وجه المهندس كريم بدوى، وزير البترول، التحية والشكر للقيادات والعاملين بالشركة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى السجل الحافل للشركة.