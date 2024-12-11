شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأربعاء، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 50.53 جنيه للبيع، و50.39 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 50.64 جنيه للبيع، و50.54 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر عند: 50.62 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 50.64 جنيه للبيع، و50.54 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 50.61 جنيه للبيع، و50.51 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولياستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عند: 50.64 جنيه للبيع، و50.54 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، 50.65 جنيه للبيع، و50.55 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.66 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنياستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني عند: 50.59 جنيه للبيع، و50.49 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 50.61 جنيه للبيع، و50.51 جنيه للشراء.
محمد يوسف
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