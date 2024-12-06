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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموًا خلال الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا وفقا للتقديرات المبدئية في الربع الثالث بسبب إنفاق الأسر والحكومة.
وبحسب الوكالة الأوروبية للإحصاء (يوروستات)، قفز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4% في الربع الثالث وهو ضعف النمو الذي نشر في الربع الثاني.
البيانات أوضحت أيضًا أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر تقدم بنسبة 0.7% فيما قفز إنفاق الحكومة بنسبة 0.5%.
وتحرك إجمالي تكوين رأس المال الثابت صعودًا بواقع 2 %، فيما أسهم صافي التجارة الخارجية بواقع سالب 0.9 نقطة مئوية للنمو.
وفي الربع الثالث، سجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة، نموا بنسبة 0.4 %، فيما تقدم إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بواقع 1%.
ومن بين الدول الأعضاء، سجلت أيرلندا أعلى نمو يليها الدنمارك وليتوانيا، فيما سجلت المجر ولاتفيا أكبر معدل تراجع.
وبحسب الوكالة الأوروبية للإحصاء (يوروستات)، قفز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4% في الربع الثالث وهو ضعف النمو الذي نشر في الربع الثاني.
اقتصاد منطقة اليورووتوافقت المعدلات مع التقدير المبدئي، وعلى أساس سنوي، تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 0.9 %، تماشيًا مع التقديرات، من 0.5 % في الربع السابق عليه.
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وتحرك إجمالي تكوين رأس المال الثابت صعودًا بواقع 2 %، فيما أسهم صافي التجارة الخارجية بواقع سالب 0.9 نقطة مئوية للنمو.
الاقتصاد الأوروبيوسجلت الصادرات تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1.5%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.2%.
وفي الربع الثالث، سجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة، نموا بنسبة 0.4 %، فيما تقدم إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بواقع 1%.
ومن بين الدول الأعضاء، سجلت أيرلندا أعلى نمو يليها الدنمارك وليتوانيا، فيما سجلت المجر ولاتفيا أكبر معدل تراجع.