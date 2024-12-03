شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3680 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4205.75 جنيه للبيع، و4182.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3855.25 جنيه للبيع، و3834.25 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر، 3680 جنيها للبيع، و3660 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3154.25 جنيه للبيع، و3137.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2453.25 جنيه للبيع، و2440 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر، 2102.75 جنيه للبيع، و2091.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29440 جنيها للبيع، و29280 جنيه للشراء.