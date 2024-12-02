شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 7 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر إيجي إكس

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الدمام - شريف احمد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاتها الجماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.236 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 38.5 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 30525.32 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.27 % ليصل إلى مستوى 8416.83 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.19 % ليصل إلى مستوى 11558.98 نقطة.