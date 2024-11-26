شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: سوق الأسهم مؤهل لاستئناف مسيرة الارتفاع هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المحللون أن يحظى سوق الأسهم الأمريكي بأسبوع جيد هذا الأسبوع، بعدما شهد ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع المنصرم على الرغم من أن شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" وبعض الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة سجلت مكاسب خافتة على مؤشر ناسداك في أواخر الأسبوع. كما تراجعت إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة "إنفيديا" في أرباحها لتنهي الأسبوع الماضي مستقرة ولكنها لا تزال في منطقة الشراء.
ومع ذلك، فإن طرح "آسترا لابس" للاكتتاب العام الأولي مؤخرًا أصبح الآن الحدث الواضح في أسهم شرائح الذكاء الاصطناعي.
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وفي أواخر يوم الجمعة، اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب سكوت بيسنت المدير التنفيذي لصندوق تحوط حيث يُنظر إليه عمومًا على أنه خيار صديق لووال ستريت.
وسيساعد بيسنت في دفع جهود ترامب لخفض الضرائب وتحرير القطاع المالي.
كما سيكون لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ زيادات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على أمل أن يسعى بيسنت إلى تنفيذ الزيادات بعناية.
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وارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.2% مساء الجمعة بعد ترشيح ترامب لمنصب وزير الخزانة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2% في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي مسجلاً إغلاقاً قياسياً يوم الجمعة كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 4.5% ويقول ذلك بإمكانية ارتفاعت المؤشرات خلال هذا الأسبوع.
كما قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 6.5% إلى 71.24 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.
وتقدمت عملة البيتكوين بنسبة 10.8% إلى 99,290.67 دولار بزيادة تقرب من 49% خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وقالوا إن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات الأمريكية يضغطان على الأسواق والسلع الأخرى.
وأضاف المحللون أن المحفزات العالمية بما في ذلك البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومحاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستلعب أدوارا حاسمة في تشكيل معنويات المستثمرين.
ومع ذلك، فإن طرح "آسترا لابس" للاكتتاب العام الأولي مؤخرًا أصبح الآن الحدث الواضح في أسهم شرائح الذكاء الاصطناعي.
تقييم الأسهم الأمريكية الأسبوع المنصرمكان الأسبوع الماضي قوياً بالنسبة للأسهم الرائدة مع دخول العديد منها إلى مناطق الشراء حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الإدخالات الجديدة.
اقرأ أيضاً: "ستاندر أند بورز" يتجه لمحو خسائره.. ارتفاع الأسهم في بورصة وول ستريت
وفي أواخر يوم الجمعة، اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب سكوت بيسنت المدير التنفيذي لصندوق تحوط حيث يُنظر إليه عمومًا على أنه خيار صديق لووال ستريت.
وسيساعد بيسنت في دفع جهود ترامب لخفض الضرائب وتحرير القطاع المالي.
كما سيكون لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ زيادات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على أمل أن يسعى بيسنت إلى تنفيذ الزيادات بعناية.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هذا الأسبوعتفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.
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وارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.2% مساء الجمعة بعد ترشيح ترامب لمنصب وزير الخزانة.
ارتفاع سوق الأسهم هذا الأسبوعشهد سوق الأسهم أداءً قوياً وكان أفضل حتى من المؤشرات الرئيسية وخاصة مؤشر ناسداك.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2% في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي مسجلاً إغلاقاً قياسياً يوم الجمعة كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 4.5% ويقول ذلك بإمكانية ارتفاعت المؤشرات خلال هذا الأسبوع.
كما قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 6.5% إلى 71.24 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.
وتقدمت عملة البيتكوين بنسبة 10.8% إلى 99,290.67 دولار بزيادة تقرب من 49% خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
اتجاهات سوق الأسهماعتبر محللون إن العوامل العالمية ونشاط المؤسسات الاستثمارية ستحدد الاتجاهات في أسواق الأسهم هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة ذا بيزنس ستاندرد.
وقالوا إن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات الأمريكية يضغطان على الأسواق والسلع الأخرى.
وأضاف المحللون أن المحفزات العالمية بما في ذلك البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومحاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستلعب أدوارا حاسمة في تشكيل معنويات المستثمرين.