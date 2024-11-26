شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: تراجع أسعار البيض فى الأسواق عند 150جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

كشف سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، استمرار هبوط أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها مقابل 190 جنيها قبل عدة أسابيع نتيجة توافر معروض كبير حالياً.

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن أسعار البيض البلدي تراجع تسليم أرض المزرعة إلي مستويات130 جنيها والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

وعن أسعار الفراخ البيضاء، شكر سامح السيد أن الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل 70 إلي 71 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



