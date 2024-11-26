شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم، بحوالى 4 جنيهات وفق بيانات بورصة الدواجن، ويسجل سعر الكيلو 70 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفى مناطق يصل 71 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلى أخرى.

ويصل السعر النهائى للمستهلكين بين 85 جنيها إلى 90 جنيهاً وفق كل محافظة، كما يتم تسعير البانية والوراك وغيرها وفق كل تاجر.

وسجل سعر الفراخ الساسو 85 و86 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيهاً وهو ما يساهم فى استقرار الأسواق

واستقرت أسعار البيض الأبيض فى الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 150 جنيهًا والبلدى 135 جنيهًا و150 جنيهًا للبيض الأحمر.