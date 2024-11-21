وزير البترول يستقبل السفير الكندى بالقاهرة ويبحث تطورات تحديث منظومة التعدين

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير الكندى بالقاهرة أولريك شانون والذى تسلم مهام عمله مؤخراً والوفد المرافق له حيث تم بحث آخر تطورات جهود تحديث منظومة التعدين فى مصر وأنشطة الشركات الكندية العاملة فى مصر فى مجالات البترول والغاز والتعدين، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل البترولى والتعدينى، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الكندية الراغبة فى الاستثمار فى مجالى البترول والتعدين فى مصر.

محمد يوسف

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