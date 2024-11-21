شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل محافظة دمياط لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة دمياط، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظة، وكان فى استقباله الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، ويرافق الوزير فى زيارته، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.