شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية»: تأثر وصول الأوامر مؤقتا خلال جلسة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية حدوث خلل فني غير متوقع وخارج عن الإرادة في قنوات الاتصال مع أعضاء السوق أدت إلى تأثر وصول الأوامر مؤقتاً خلال الفترة من 10:22 إلى 10:27 صباحاً.

وقالت تداول السعودية: إن السوق يعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

وقدمت تداول السعودية اعتذارا للمشاركين في السوق عن هذا الخلل الفني، وتؤكد على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائمًا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.