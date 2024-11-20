شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات الأسهم الأمريكية خلال عام 2025؟ ومن أكبر الفائزين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع بورصات وول ستريت عاماً "طبيعياً" للأسهم في 2025 بعد ارتفاع تاريخي حدث بعد عامين من المكاسب السنوية التي تجاوزت 20% لمؤشر "إس آند بي 500"، إذ يعتقد محللو الأسهم بوول ستريت أن العام المقبل سيكون أكثر تقييداً لارتفاعات للأسهم.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في "بي إم أو كابيتال ماركتس" براين بيلسكي أنه يرى ما يمكن تحقيقه خلال العام المقبل ذاكرًا :" قد يصل الأمر بنهاية عام 2025 إلى إن يصل مؤشر إس آند بي 500 إلى 6700 نقطة".

بينما توقع كبير مسؤولي الاستثمار في مصرف "مورجان ستانلي" مايك ويلسون أن يصل المؤشر خلال 12 شهرًا إلى 6500 نقطة.

وتباين أداء أسواق الأسهم الأمريكية منذ بداية هذا الأسبوع بعدما استأنفت أسهم "تسلا" مسيرة الارتفاع بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية فيما يتطلع المستثمرون إلى أرباح "إنفيديا" لاختبار صحة تجارة الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. تراجع مؤشر داو جونز انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% في حين ارتفع مؤشر إس آند بي500 بنسبة 0.4% بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.6%، مدعومًا بارتفاع سهم تسلا. محاولة الخروج من ركود الأسهم بدأت أسواق الأسهم الأسبوع في محاولة للخروج من حالة الركود حيث عكس مؤشر إس آند بي 500 حوالي نصف مسيرته الصاعدة التي غذتها إدارة ترامب بعد خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية بقيادة قطاع التكنولوجيا.

دفعت علامات الاقتصاد المتماسك إلى جانب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة. انتعاش أسهم التكنولوجيا لكن قطاع التكنولوجيا أظهر علامات على التعافي، حيث قادت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا الطريق بارتفاع بأكثر من 5% في أعقاب تقرير بلومبرج الذي أفاد بأن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يتطلع إلى تخفيف القواعد الأمريكية للسيارات ذاتية القيادة.

وفي مكان آخر من قطاع التكنولوجيا، تتجه الأنظار الآن إلى تقرير أرباح شركة إنفيديا يوم الأربعاء للتعرف على قوة تجارة الذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت في دفع مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدار العام الماضي.

وانخفضت الأسهم قليلاً مع التركيز على إنتاج شريحة بلاكويل الرائدة.

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وأغلقت أسهم إنفيديا الجلسة منخفضة بأكثر من 1% قبل أرباح شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المقررة يوم الأربعاء. الأسهم وإدارة ترامب الجديدة ويقول محللون إن وول ستريت تواصل مراقبة اختيارات ترامب لحكومته بعد أن أدى اختياره لروبرت ف. كينيدي جونيور لمنصب كبير مسؤولي الصحة إلى اهتزاز أسهم اللقاحات وقد عين الرئيس القادم بريندان كار وهو أحد منتقدي شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"آبل" رئيسًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.

وحاليًا، ينتظر الجميع لمعرفة من سيفوز بالسباق المحموم لمنصب وزير خزانة ترامب. أكبر الأسهم الأمريكية الفائزة ارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا "دي جي تي" بنسبة 16% بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركة الأم لشركة "تروث سوشيال" تجري محادثات للاستحواذ على منصة تداول العملات المشفرة "باكت" BKKT والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 169%.

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فيما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد توقف الإنتاج في أكبر حقل نفط في النرويج كما أدى تصعيد الحرب بين أوكرانيا وروسيا إلى ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام.

ارتفعت أسهم شركة "سوبر مايكرو كمبيوتر" أو "إس إم سي آي" بنحو 25% حيث ينتظر المستثمرون تقديم ملف أو خطة من الشركة من أجل تجنب شطبها من القائمة التداولية للبورصة.