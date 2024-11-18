شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «ملكية للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ملكية للاستثمار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 11 مارس 2025م ولمدة أربع سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-16 الموافق 2024-11-18، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-06-17 الموافق 2024-12-18.
1-استيفاء شروط سياسات وإجرءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة.
2- تقديم خطاب طلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة موقع من المرشح.
3- تقديم السيرة الذاتية نموذج (1) باللغتين العربية والاإجليزية.
4- تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة باللغتين العربية والانجليزية مع توضيح صفة العضوية، وطبيعة العضوية وكذلك الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية.
5- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، أوصورة الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6- ألا يكون قائماً بحقه حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات المنظمة لعمل الأسواق المالية داخل أو خارج المملكة.
7- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. (إن وجد)
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، كما ستقوم اللجنة باستبعاد طلبات الترشح غير المكتملة المقدمة خلال فترة الترشح، وكذلك ستستبعد أي مترشح لم تنطبق عليه شروط ومعايير العضوية الواردة في سياسات واجرءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-16 الموافق 2024-11-18، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-06-17 الموافق 2024-12-18.
سياسة ومعايير الترشحسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسات واجرءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة، على أن تتوافق مع الشروط التالية:
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2- تقديم خطاب طلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة موقع من المرشح.
3- تقديم السيرة الذاتية نموذج (1) باللغتين العربية والاإجليزية.
4- تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة باللغتين العربية والانجليزية مع توضيح صفة العضوية، وطبيعة العضوية وكذلك الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية.
5- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، أوصورة الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6- ألا يكون قائماً بحقه حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات المنظمة لعمل الأسواق المالية داخل أو خارج المملكة.
7- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. (إن وجد)
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، كما ستقوم اللجنة باستبعاد طلبات الترشح غير المكتملة المقدمة خلال فترة الترشح، وكذلك ستستبعد أي مترشح لم تنطبق عليه شروط ومعايير العضوية الواردة في سياسات واجرءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة للشركة.