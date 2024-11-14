الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز.

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